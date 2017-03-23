Трудова міграція населення України може стати причиною колапсу пенсійної системи - експерти

Для країн на кшталт Польщі і Чехії українське "погано" виявилося справжнім порятунком. Робоча сила з України — від програмістів до різноробочих — допомогла цим країнам закрити демографічну діру. Та утворилася не тільки через низьку народжуваность, але й з причини трудової міграції центрально - і східноєвропейців далі на Захід, у більш економічно розвинені країни. Про це пишеться в новому випуску журналу "Новое время".

"Через відтік власного населення держави Східної і Центральної Європи не можуть забезпечити собі належний рівень економічного розвитку і добробуту без залучення іноземної робочої сили кваліфікованої, молодої і недорогої",— констатує Олена Малиновська, головний науковий співробітник відділу соціальної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень.

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І саме рекордна торішня міграція з України — 1,3 млн осіб — допомогла офіційній Варшаві стабілізувати економіку: наситити ринок праці, знизити інфляцію і сприяти довгостроковому зростанню економіки. Більш того, за даними Польського союзу підприємців і роботодавців, для підтримки економічного зростання країні знадобиться ще 5 млн українських робітників протягом наступних 20 років.

І з урахуванням триваючої війни на Донбасі, економічної кризи і відсутності реформ українці цілком здатні задовольнити запит західної сусідки. Але там, де виграє Польща, програє Україна, каже Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера. Економічні проблеми через відтік працездатного дорослого населення почнуться найближчого часу. І справа не тільки в тому, що разом з простими трударями Україну покинуть найосвіченіші й талановиті молоді люди, які в будь-якій країні забезпечують майбутній успіх нації. ВВП країни буде знижуватися, а економічне зростання на рівні 5%, так необхідне країні, залишиться недосяжною мрією.

"Суми сплачених податків знизяться, а значить колапс пенсійної системи практично неминучий",— додає Устенко. За його словами, навантаження на працююче населення в Україні і так в 1,5 рази перевищує допустимий рівень: на 10 працюючих українців припадає 12 пенсіонерів. Але якщо темпи міграції не впадуть, це співвідношення стане 8 до 12. А подібне остаточно підірве роботу Пенсійного фонду. І це — цілком реальна перспектива.

“Якщо нічого не зміниться, тенденція до виїзду збережеться,— каже Малиновська.— Міграція — це голосування ногами: якщо тут не з'явиться перспектив, люди будуть їхати туди, де вони є".

Детальніше про ситуацію із трудовою міграцією українців ви можете прочитати в новому матеріалі "Робочі руки роблять ноги" на сторінках журналу "Новое время".