Чечоткін розповів про евакуацію через вибухи в Балаклії: понад 17 тисяч осіб виїхали самостійно

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін прозвітував перед народними депутатами про евакуацію населення Балаклії Харківської області та прилеглих населених пунктів через пожежу на складі боєприпасів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Завдяки своєчасному оповіщенню населення і оперативному залученню 74 автобусів, вдалося у найкоротші терміни евакуювати близько 20 тисяч осіб з міста Балаклія та 9 прилеглих населених пунктів, які розташовані у небезпечній 10-кілометровій зоні", - поінформував Чечоткін.

При цьому, зазначив він, через евакуаційні пункти було вивезено 2 450 осіб, а понад 17 тис. осіб виїхали самостійно.

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Чечоткін також додав, що для вивезення інвалідів та людей похилого віку було задіяно 25 карет швидкої допомоги, 6 автомобілів ДСНС і три бронеавтомобілі Нацгвардії.

За його словами, евакуйовано 70 інвалідів і 760 людей похилого віку.

Крім того, зазначив голова ДСНС, з центральної районної лікарні вивезено 130 хворих. "Для прийому евакуйованих підготовано понад 5 тисяч 300 місць у приміщеннях шкіл, дитячих таборів та баз відпочинку, у яких розміщено близько 3700 осіб", - повідомив Чечоткін.

Він також додав, що місцевими органами влади було організовано триразове харчування евакуйованого населення, доставку води, продуктів харчування та предметів першої необхідності.

Чечоткін також зауважив, що групами з представників поліції, ДСНС та місцевих органів влади здійснено обхід 120 багатоквартирних будинків для виявлення та евакуації осіб з обмеженими можливостями.

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Правоохоронні органи здійснюють патрулювання задля недопущення мародерства, а газорозподільні станції та інші об'єкти критичної інфраструктури було взято під охорону, додав голова ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міноборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Жертв серед військовослужбовців не було, але осколкове поранення отримала 54-річна жінка, яку госпіталізували. Сьогодні Чечоткін повідомив, що під зруйнованими конструкціями будинку у Балаклії знайдено тіло загиблої жінки.

За даними Міноборони, станом на ранок п’ятниці, 24 березня, інтенсивність вибухів на території військового арсеналу значно зменшилася, розпочато розмінування прилеглої до складу території.