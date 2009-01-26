Газпром подешевшав у п'ять разів

Минулої п`ятниці індекс РТС опустився нижче відмітки 500 пунктів (падіння за день на 3,34% - до відмітки 498,2 пункта), найнижчого рівня з 2003 року. Індекс ММВБ за підсумками торгів знизився на 0,71%, до 553,62 пункта.

Капіталізація російського ринку акцій, за даними РТС, знизилася до $305,3 млрд. Це нижче за капіталізацію "Газпрому" в травні минулого року ($365,7 млрд). Ще навесні 2008 року за $301,5 млрд можна було купити повністю "Роснефть" (капіталізація в травні — $124,53 млрд), "Лукойл" ($96,28 млрд) і Ощадбанк ($80,73 млрд). Зараз всі ці три компанії разом коштують в чотири з половиною рази менше — $67,6 млрд.

Акції “Газпрому” знизилися в ціні за цей період в п`ять разів.

Показники падіння 15 найбільших російських компаній навело видання "Коммерсант".