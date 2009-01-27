Болгарія купуватиме азербайджанський газ

Болгарія почне імпорт азербайджанського газу, зазначається в поширеному у понеділок ввечері повідомленні уряду Болгарії.

"Прем`єр-міністр Сергій Станишев домовився з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим про те, що наступного тижня газові компанії двох країн почнуть переговори про постачання 1 мільярда кубометрів природного газу за рік", - цитує повідомлення РІА "Новости".

Передбачається, що постачання газу можуть початися в 2010 році.

"Поза сумнівом, минула газова криза дала нам політичний поштовх до цього проекту", - сказав Станишев, який бере участь у саміті країн-учасників проекту газопроводу "Набукко" в Будапешті.