Звільнений з полону чиновник "Укрзалізниці" прокоментував своє викрадення

Начальник департаменту електропостачання "Укрзалізниці" Валерій Людмирський не пов'язує своє викрадення з професійною діяльністю. Про це він заявив під час брифінгу, передає "112 Україна".

"Сума (викупу, - ред.), яка не піддається ніякій логіці і нічому іншому. Зв'язати її з професійною діяльністю "Укрзалізниці" мені важко", - зазначив він.

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При цьому голова Національної поліції Сергій Князєв підкреслив, що це питання знаходиться в компетенції процесуального керуючого. "Він нам не дозволив відповідати. Ми не хочемо зашкодити слідству. Його (Людмирського, - ред.) викрали з метою отримання викупу. Крапка. І сума викупу заявлена дуже велика, 10 млн євро", - сказав він.

Як повідомлялося, 26 березня поліція звільнила Людмирського, викраденого невідомими в липні 2016 року. Його знайшли в спеціально обладнаному бункері в Київській області.