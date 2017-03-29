Антикорупційна прокуратура раптово звузила коло підозрюваних у справі про незаконні закупівлі для "Укрзалізниці" - НАБУ

Національне антикорупційне бюро України звернулося за роз`ясненнями до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького через закриття кримінального провадження щодо одного із фігурантів справи про закупівлу метизів для ПАТ "Укрзалізниця".

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Як повідомили у прес-центрі НАБУ, детективи завершили досудове розслідування стосовно шести осіб, підозрюваних у завданні збитків ДП «Укрзалізничпостач» (з грудня 2015 року – філія «Укрзалізниці») на суму 20 млн грн та замаху на заволодіння його коштами в розмірі майже 44 млн грн.

Водночас САП 24 березня, безпосередньо напередодні погодження та скерування обвинувального акту до суду, в односторонньому порядку закрила провадження стосовно начальника департаменту матеріально-технічного забезпечення «Укрзалізниці». У НАБУ зауважили, що за версією слідства, саме ця особа погоджувала закупівлю продукції за завищеними цінами.

«Своє рішення прокурори САП з детективами Національного антикорупційного бюро не обговорювали, постанову про закриття провадження не передавали. Про цей факт НАБУ стало відомо із запису в Єдиному реєстрі досудових розслідувань», - йдеться у повідомленні.

У цьому зв’язку в Бюро нагадали, що підозри усім шести особам були «погоджені прокурорами без зауважень, не виникало у них запитань і на стадії завершення досудового розслідування».

«Однак вже після завершення ознайомлення усіх шістьох підозрюваних та їхніх захисників з матеріалами кримінального провадження, прокурори САП без будь-яких пояснень та очевидних причин закрили провадження стосовно посадовця ПАТ «Укрзалізниця», - поінформували у відомстві.

«Національне бюро занепокоєне даною ситуацію і звернулося за роз`ясненнями до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Сподіваємося, що Назар Холодницький зважить усі обставини та не дозволить через необґрунтовані рішення своїх підлеглих уникнути відповідальності підозрюваному», - сказано у повідомленні.

Як нагадали в НАБУ, за версією слідства, троє службових осіб «Укрзалізничпостач» та один посадовець «Укрзалізниці» за попередньою змовою з представниками приватних компаній у квітні-листопаді 2015 року здійснили закупівлі метизної (металеві вироби - УНІАН) продукції для потреб «Укрзалізничпостач» за завищеними цінами, чим завдали збитків державному підприємству в особливо великому розмірі.

Крім того, у 2016 році ця ж група осіб намагалася повторити злочин, але планам зловмисників вдалось завадити завдяки рішенню Антимонопольного комітету, який зобов’язав філію «Центр забезпечення виробництва» «Укрзалізниці» (колишнє ДП «Укрзалізничпостач») скасувати одну із закупівель, внаслідок якої державне підприємство могло втратити ще майже 44 млн грн.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні детективи НАБУ розпочали в січні 2016 року. Службовим особам «Укрзалізничпостач» та «Укрзалізниця» інкримінують злочин, передбачений ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах»). Усього в рамках розслідування даного провадження про підозру повідомлено шістьом особам, ще одна особа перебуває у розшуку.