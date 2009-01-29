Ющенко не поїде в Давос

08:51, 29 січня 2009
Суспільство
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Україну представлятиме Богатирьова

Економічний саміт у Давосі залишиться поза увагою Віктора Ющенка. Президента там не буде і пояснень поки немає, передає ICTV. Офіційну Україну представлятиме секретар Ради нацбезпеки та оборони Раїса Богатирьова.

Згідно з програмою, сьогодні і завтра вона, серед іншого, проведе зустрічі в рамках круглого столу з питань благодійності та відвідає український ланч в рамках заходів, які проводить фонд Віктора Пінчука.

 

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