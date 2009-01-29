Ющенко не поїде в Давос

Економічний саміт у Давосі залишиться поза увагою Віктора Ющенка. Президента там не буде і пояснень поки немає, передає ICTV. Офіційну Україну представлятиме секретар Ради нацбезпеки та оборони Раїса Богатирьова.

Згідно з програмою, сьогодні і завтра вона, серед іншого, проведе зустрічі в рамках круглого столу з питань благодійності та відвідає український ланч в рамках заходів, які проводить фонд Віктора Пінчука.