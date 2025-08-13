В МЗС РФ посилаються на положення своєї Конституції, яка нібито закріпляє "територіальний устрій".

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що хочуть повністю забрати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Відповідну заяву зробив заступника директора Департаменту інформації та друку МЗС РФ Олексій Фадєєв на брифінгу перед самітом на Алясці, передають російські ЗМІ.

Російський дипломат зазначив, що вирішальним фактором у такій оперативній організації зустрічей диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа була сама воля цих лідерів.

При цьому він переконує, що Київ не дав формальної відповіді на пропозицію про створення робочих груп, про яку було оголошено після переговорів у Стамбулі. Москва нібито розраховує формування цих груп.

Окремо Фадєєв зробив заяви щодо окупованих територій України, натякнувши, що РФ претендує навіть на ті території, які не змогла захопити. Зокрема, він заявив:

"Територіальний устрій РФ закріплено в Конституції нашої країни. Цим усе сказано. Щодо цілей російської делегації у переговорах на Алясці, то вони продиктовані виключно національними інтересами".

Саміт на Алясці - головні новини

Саміт між президентами США Дональдом Трампом і Росії Володимиром Путіним запланований на 15 серпня 2025 року в Анкориджі, штат Аляска. Це перша офіційна зустріч лідерів двох країн з 2019 року, яка відбудеться на американській території. Основна тема переговорів — війна в Україні. Білий дім наголошує, що саміт не має на меті ухвалення рішень, а є "слуханням" позицій сторін.

Місце проведення обрано не випадково — Аляска має стратегічне значення та водночас перебуває поза юрисдикцією Міжнародного кримінального суду, що дозволяє Путіну уникнути ризику арешту. Раніше обговорювалася участь у саміті президента України Володимира Зеленського, однак наразі йдеться лише про двосторонню зустріч.

