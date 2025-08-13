Канберра рішуче налаштована стати надійним постачальником.

Австралія робить ставку на експорт рідкоземельних металів, надавши гірничодобувній компанії кредит на мільярд доларів на їх видобуток. Канберра має намір відібрати у Китаю частину ринку, на якому він господарював.

Видання ВВС пише, що монополія Китаю на рідкоземельні елементи стала причиною торговельних воєн президента США Дональда Трампа. Коли Пекін обмежив експорт, що стало потужним козирем у переговорах про мита, виробники по всьому світу усвідомили, що Китай може зупинити їхні заводи.

Ford навіть призупинив виробництво свого популярного позашляховика Explorer на тиждень на заводі в Чикаго. Через місяць генеральний директор Джим Фарлі повідомив, що причиною зупинки стала нестача рідкісноземельних металів, і визнав, що компанія, як і раніше, зазнає труднощів із поставками.

"Проблема полягає не в кількості, а в тому, що десь у ланцюжку постачань є одна або кілька країн, які контролюють це вузьке місце", - говорить завідувач кафедри видобувної металургії в Університеті Кертіна Жак Екстін.

На Китай зараз припадає більше половини світового видобутку рідкоземельних елементів і майже 90% їхньої переробки. США імпортують 80% рідкісноземельних елементів з Китаю, а Європейський союз залежить від Китаю приблизно на 98% у плані поставок.

"Китай цілеспрямовано і відкрито прагне контролювати ринок з метою підтримки своїх переробних і оборонних галузей", - говорить керівник відділу рідкоземельних елементів компанії Iluka Resources Ден Макграт.

При цьому він сподівається послабити цей контроль.

"Ми розраховуємо, що до 2030 року зможемо задовольнити значну частину західного попиту на рідкоземельні елементи", - каже Макграт.

Навіть якщо створення нової галузі займе час, Австралія, схоже, має багато переваг у перегонах за рідкісноземельними елементами і може стати більш надійним джерелом.

Раніше деякі ЗМІ вже повідомляли, що Китай призупиняє постачання рідкоземельних металів західним оборонним компаніям. У матеріалі WSJ зазначалося, що дуже багато деталей для зброї містять мінерали, які постачає тільки Китай.

При цьому дедалі більше німецьких виробників скаржаться на дефіцит рідкісноземельних металів і проблеми з поставками.

