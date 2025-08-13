Головною умовою є створення від 5 робочих місць і робота протягом щонайменше 3 років.

На відновлення бізнесу, пошкодженого війною, можна отримати до 16 мільйонів гривень, подавши заявку на грант від Мінінстерства економіки через портал "Дія".

"Підприємці, якщо ваше виробництво постраждало від обстрілів, – подавайтеся на грант Мінекономіки через портал "Дія". Кошти можна використати на придбання, доставку та запуск обладнання. Сьогодні така можливість з'явилася у "Дії", – повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Оновлена програма грантів для переробних підприємств передбачає, що:

якщо обладнання знищене війною – грант збільшено до 16 млн грн, 80% покриває держава:

при купівлі українського обладнання надається компенсація 70% вартості;

грант покриває дослідження для запуску нової продукції та обладнання для післяврожайної обробки.

Свириденко наголосила, що головна умова - створення від п'яти робочих місць і робота щонайменше три роки.

"Це вже допомогло залучити понад 6,2 млрд грн інвестицій і створити більше 20 тисяч робочих місць", - додала прем'єрка.

Гранти для бізнесу в Україні - останні новини

Верховна Рада 31 липня ухвалила закон про ветеранське підприємництво. Цей закон вперше визначає, що таке ветеранський бізнес, і передбачає пільгове кредитування, компенсації, гранти, оренду держмайна без аукціону та пріоритет у держзакупівлях.

Наприкінці липня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що в Україні масштабують власне виробництво вибухівки, тому разом із Мінцифри було запущено новий грантовий конкурс у межах Brave1.

