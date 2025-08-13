Свириденко наголосила, що головна умова - створення робочих місць / колаж УНІАН, фото ОП, УНІАН

На відновлення бізнесу, пошкодженого війною, можна отримати до 16 мільйонів гривень, подавши заявку на грант від Мінінстерства економіки через портал "Дія". 

"Підприємці, якщо ваше виробництво постраждало від обстрілів, – подавайтеся на грант Мінекономіки через портал "Дія". Кошти можна використати на придбання, доставку та запуск обладнання. Сьогодні така можливість з'явилася у "Дії", – повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Оновлена програма грантів для переробних підприємств передбачає, що:

  • якщо обладнання знищене війною – грант збільшено до 16 млн грн, 80% покриває держава:
  • при купівлі українського обладнання надається компенсація 70% вартості;
  • грант покриває дослідження для запуску нової продукції та обладнання для післяврожайної обробки.

Свириденко наголосила, що головна умова - створення від п'яти робочих місць і робота щонайменше три роки.

"Це вже допомогло залучити понад 6,2 млрд грн інвестицій і створити більше 20 тисяч робочих місць", - додала прем'єрка. 

Гранти для бізнесу в Україні - останні новини

Верховна Рада 31 липня ухвалила закон про ветеранське підприємництво. Цей закон вперше визначає, що таке ветеранський бізнес, і передбачає пільгове кредитування, компенсації, гранти, оренду держмайна без аукціону та пріоритет у держзакупівлях.

Наприкінці липня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що в Україні масштабують власне виробництво вибухівки, тому разом із Мінцифри було запущено новий грантовий конкурс у межах Brave1. 

