Президент заявив, що напередодні саміту на Алясці РФ активізувала атаки на всіх напрямках фронту.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі лідери, які зустрілися сьогодні в Німеччині, хочуть "миру в Україні, миру в Європі". Про це пише Sky News.

Він пояснив, що вони погодили низку принципів перед переговорами Дональда Трампа з Володимиром Путіним у п'ятницю, і наголосив, що все, що стосується України, має обговорюватися з Україною.

Він заявив, що Трамп підтримує припинення вогню і гарантії безпеки для України.

"У Росії не повинно бути права вето на перспективи членства України в НАТО. Необхідний спільний тиск на Росію, мають бути санкції, і має бути послання про те, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню на Алясці, цей принцип має працювати", - сказав президент.

Зеленський заявив, що сказав Трампу і європейським лідерам, що "Путін блефує - він намагається просунутися вперед по всьому фронту", додавши:

"Путін також блефує, кажучи, що йому плювати на санкції і що вони не працюють. Насправді санкції дуже ефективні і завдають шкоди російській військовій економіці".

Політик розповів, що на зустрічі він також заявив, що "Путін не хоче миру - він хоче окупувати нашу країну".

Він закликав до санкцій США і Європи, заявляючи, що вони мають вирішальне значення для "зупинки путінської війни".

Війна в Україні - ситуація на фронті

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що наразі стратегічні цілі, які поставила перед собою Росія в так званій "Спеціальній військовій операції", не досягнуті. Тоді йшлося про повну окупацію Луганської та Донецької областей.

