YouTube вирішив посилити захист підлітків від небажаного контенту і запустив у США тест нової АІ-системи верифікації віку. Новий алгоритм аналізуватиме, які відео ви дивитеся, і на підставі цих звичок визначатиме, дорослий ви чи ні.

Як повідомляє ABC News, на старті функція буде доступна обмеженій кількості користувачів, але за успіху її можуть запустити ширше. Її мета - точніше обчислювати вік і фільтрувати матеріали, щоб неповнолітні не натикалися на дорослий контент.

Але тут же постають питання приватності. Щоб працювати, ШІ стежитиме за історією переглядів, і правозахисники побоюються, що така система може порушити анонімність, обмежити доступ до важливих ресурсів. Наприклад, до відео про проблеми підлітків, таких як булінг у школі та сім'ї, що системою YouTube так само визначається як чутливий контент.

