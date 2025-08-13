За словами Вадима Скібіцького, на Росію чекає багато економічних проблем після 2026 року.

Українська розвідка заявляла про те, що Росія захоче закінчити війну у 2026 році. Зокрема у своїх планувальних стратегічних документах окупанти чітко окреслили: "Українське питання має бути вирішене до 2026 року". Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю для "Суспільного" пояснив, про що йдеться.

"Ми розуміємо, чому так. Тому що витрати на війну в Російській Федерації дуже великі. Ми бачимо ті негативні тенденції, які на сьогоднішній день є в їхній економіці. По суті, вона перейшла в стадію стагнації. Усе, що стосується видобутку корисних копалин чи, наприклад, металургії. Ринки збуту для них скоротилися. Це великі витрати, які зараз ідуть в оборонно-промисловий комплекс - 42% бюджету йде, по суті, на війну. І це впливає на інші галузі економіки. Це перше", - підкреслив він.

За словами Скібіцького, другим фактором цього є те, що росіяни прогнозували можливі сценарії розвитку подій та зрозуміли, якщо вони продовжать війну в такому ж темпі та з такими витратами, то вони ніколи не зможуть бути конкурентами США та Китаю.

"Тоді вони стають звичайною регіональною державою, [вплив якої] буде обмежено пострадянським простором і якимись окремими елементами інших континентів, включно з Африкою. А рівень США й Китаю для них буде недосяжний. І вони це розуміють. Тож чи потрібна пауза? Можливо, й потрібна. Є питання зняття санкцій. Воно стоїть для них дуже серйозно. Останній прогноз, який ми бачимо - їх задовольняє ціна на нафту у 50 доларів [за барель]. При ній Стабілізаційного фонду - це такий їхній фонд добробуту, який зараз по суті використовується для ведення війни, - вистачить на 18 місяців", - додав заступник начальника ГУР.

Генерал-майор продовжив, що якщо нафта лишиться по 30 доларів, то Стабілізаційний фонд РФ протримається до кінця року.

"Комплекс проблем, які можуть впасти на Російську Федерацію - набагато ширший, ніж це здається насправді. Зокрема це демографічні питання. Ринок праці скорочується, зараз вони мобілізують 350 тисяч людей [на рік] в армію. Якщо додати втрати - це втрати для ринку праці в 500 тисяч. Беремо промисловість - на сьогоднішній день 90% компаній у промисловості, у виробництві, кажуть, що в них бракує робочої сили. Показник, наприклад, безробіття зараз найнижчий з часів Радянського Союзу. Це через те, що немає вільних робочих рук. Всіх, кого можна було, вже з ринку праці забрали. Це - висновки, які вони роблять у своїх планувальних документах", - підсумував Скібіцький.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Раніше ЗМІ повідомляли, що радник Кремля Дмитро Суслов озвучив вимоги Путіна для перемир'я. За інформацією журналістів, план може включати виведення українських військ із тих районів Донбасу, де вони ще присутні, і виведення Росії із Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей, при збереженні лінії фронту в інших зонах. Крім того, ключовою частиною домовленості є зобов'язання України не вступати до НАТО.

"Потім фінальні угоди повинні, природно, включати демілітаризацію України і конституційну реформу в бік федералізації", - зазначив Суслов.

Водночас президент України Володимир Зеленський висловився про обмін територій. Він вважає, що це складне питання, яке неможливо відокремлювати від гарантій безпеки для України та суверенітету держави.

"План "рускіх" дуже простий. Я очікую тиск і маю його щоденно. Цього я не дуже боюсь. Чого ми боїмося? Висока вірогідність того, що Путін скаже: "Нехай Зеленський виводить свої війська з Донбасу - тоді буде ceasefire (припинення вогню. - Ред.)". Ми почуємо деталі цього і щось відповімо. А Трамп може сказати: "Українцям доведеться це зробити", - підкреслив глава держави.

