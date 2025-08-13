Трамп пригрозив, що якщо Росія в п'ятницю не погодиться на припинення вогню, на неї чекають "наслідки" від США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що є хороший шанс на другу зустріч щодо України після саміту з російським лідером Володимиром Путіним на Алясці. Про це пише Clash Report.

"Якщо перша зустріч пройде добре, я хотів би майже відразу ж провести другу зустріч між Путіним, Зеленським і мною, якщо вони захочуть, щоб я там був присутній", - зазначив президент США.

Трамп заявив, що якщо "не отримає необхідні відповіді" під час зустрічі з Путіним, то наступної зустрічі не буде.

Відео дня

На запитання про те, чи будуть наслідки для Путіна і Росії, якщо він не погодиться припинити війну в п'ятницю, він відповів:

"Наслідки будуть дуже серйозними".

Політик також оцінив сьогоднішню розмову із Зеленським та європейськими лідерами "на 10 балів".

Можлива тристороння зустріч Трампа, Путіна і Зеленського

Американський Білий дім шукає місце для проведення тристоронньої зустрічі президентів США, Росії та України: Дональда Трампа, Володимира Путіна і Володимира Зеленського, повідомили джерела CBS. За їхніми даними, вона може відбутися наприкінці наступного тижня, тобто до 25 серпня.

Вас також можуть зацікавити новини: