Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,65 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 14 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,51 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 8 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,65 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 57 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,51/41,54 грн/дол., а євро - 48,66/48,69 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 13 серпня подорожчав на 5 копійок і складає 41,65 гривні за долар, а курс євро зріс на 25 копійок і складає 48,85 гривні за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро - за курсом 47,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,48 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,53 грн/євро, а курс продажу - 48,28 грн/євро.

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом складає 119 020 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 939 070 грн.

