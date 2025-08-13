Також Вадим Скібіцький розповів про нову тактику росіян на фронті.

Наразі стратегічних цілей, які поставила перед собою Росія у так званій "Спеціальній військовій операції", не досягнуто. Тоді йшлося про повну окупацію Луганської та Донецької областей. Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Суспільному", відповідаючи на запитання про те, завдяки чому відбувається просування росіян на фронті.

"Цього (досягнення цілей РФ - УНІАН) нема. Це перше. Друге. Велике завдання, яке перед ними стоїть - це утримання захоплених територій. Маю на увазі Херсонську, Запорізьку область. І третє - ми бачимо постійне коригування тих планів, які у них є", - зазначив він.

За словами Скібіцького, станом на зараз українська розвідка знає всі плани ворога та їхнє коригування.

"Досягнення попередніх результатів у них мають припасти на кінець літа - початок осені. Це і щодо Куп'янська, і щодо Покровська, Торецька, Часового Яру - там чітко визначено дати. Саме кінець серпня - початок вересня. При цьому свої плани щодо повної окупації Донецької області вони змістили аж до кінця року. Хоча на початку року вони планували зробити це до першого серпня", - підкреслив Скібіцький.

Водночас генерал-майор наголосив, що найбільша загроза полягає в тому, що російські окупанти постійно змінюють тактику застосування своїх підрозділів. До прикладу, якщо у 2023-2024 роках штурмові групи ворога складалися з 5-8 осіб, то зараз це 2-3 людини.

"Наступне питання - це переміщення військовослужбовців по одному, по два - і це підтверджують всі наші війська - на велику відстань. 3-5 км - і ця людина виходить до нас у тил, десь там забазовується й чекає на решту. І так по одному, по два вони просочуються в наші тилові райони й тоді чекають слушної нагоди, щоб розпочати бойові дії. Це ми побачили по Покровську. Так вони намагаються проникнути на територію Дніпропетровської області. Зараз багато російських військовополонених ми захоплюємо під час такого їхнього переміщення", - розповів Скібіцький.

Він пояснив, що такій людині ставлять чітке завдання. Такий загарбник має свій маршрут та кінцеву ділянку, де має чекати дві, три доби або навіть тиждень.

"За певний період часу до нього, наприклад, підходять іще 15 осіб. І вони вже чекатимуть, коли туди дійдуть основні підрозділи. На сьогодні це нова тактика. Іще по зміні тактиці - візьмемо той же Часів Яр, Торецьк, інші населені пункти, які Росія спершу знищує, а тоді починає заходити на них. Це зовсім інший підхід, ніж був у 2022-23 роках, коли вони заходили в населений пункт - чи це село, чи містечко, чи велике місто. Потім вони почали оточувати це місто, не заходячи всередину, тому що це дуже великі втрати. Згадаємо Бахмут: Пригожин тоді сам відверто казав, що втратив порядка 25 тисяч тільки вбитими. Тепер вони відмовилися від цієї тактики", - нагадав заступник начальника ГУР.

За його словами, наразі ворожа тактика полягає у знищенні всіх об'єктів, які можна використати для оборони та примусовій евакуації населення.

"Під постійними обстрілами населення евакуюється вже з принципу. І оці одна-дві людини [диверсійно-розвідувальної групи], вони заходять у пусте селище. Їх ніхто не бачить, ніхто не може проконтролювати, вони десь собі там у погребі чи якомусь підвалі сіли й чекають. Ці дні, ми бачимо, почалися масовані обстріли Херсона. У планах Російської Федерації було чітко сказано - розпочати масований обстріл Херсона. В тому числі для того, щоб змусити до евакуації місцеве населення", - підкреслив Скібіцький.

Він зауважив, що попри те, що таке просування не є швидким, воно все ж дає свої результати.

"Але, коли ми знаємо тактику їхніх дій, буде й протидія. В нас є розуміння, як чинити оборону. Ми знаємо чітку кількість таких штурмових груп, їхні маршрути. Відповідно, залишається тільки не допустити їхнього масового їхнього проникнення в наші тилові райони", - підсумував представник розвідки.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше експерт Михайло Самусь пояснив, що насправді відбувається біля Добропілля, що на Донеччині. За його словами, наразі ніякого прориву російських окупантів у бік міста не було, росіяни змогли лише просунутися невеликою групою в український тил.

Водночас речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин повідомив, що росіяни намагаються підійти до Степногірська по Каховському водосховищу. Він зазначив, що там ворог руйнує наші позиції, знищує їх, щоб українські військові не мали, за що триматися.

"Адже, коли немає жодного укриття, укріплення, дуже важко стояти та тримати оборону. Але ми там проводимо пошуково-ударні дії, тобто не даємо ворогу зайти в населені пункти, закріпитися… Ми відбиваємо атаки й таким чином тримаємо його на відстані", - додав Волошин.

