Експерти прогнозують, що світові запаси нафти зростатимуть з рекордною швидкістю.

Міжнародне енергетичне агентство(МЕА) прогнозує рекордний профіцит нафти у 2026 році, оскільки зростання попиту на сировину буде сповільнюватися, а видобуток та постачання "чорного золота" на ринок, навпаки, зростатиме, повідомляє Bloomberg.

Експерти очікують, що у 2025 році споживання нафти зросте на 680 тисяч барелів на добу, що є найнижчим показником з 2019 року, через нижчий, ніж очікувалося, попит на нафту в Китаї, Індії та Бразилії. При цьому світові запаси нафти у червні сягнули майже чотирирічного максимуму.

Згідно зі звітом, наступного року попит на сировину зросте на 700 тисяч барелів на добу. МЕА очікує, що до 2030 року попит на нафту припинить зростати, оскільки країни переходять на електромобілі.

Відео дня

При цьому додаткових барелів на ринку може бути більше. Агентство підвищило прогноз зростання пропозиції в країнах, що не входять до ОПЕК+, у 2026 році на 100 000 барелів на день, до 1 млн барелів на день. Очікується, що найбільше барелів додадуть на ринок США, Гайана, Канада і Бразилія.

Водночас, не зрозуміло, чи будуть знову збільшувати видобуток країни ОПЕК+. Як відомо, з квітня 2025 року картель оголосив про збільшення видобутку нафти на 2,2 мільйона барелів на добу.

"ОПЕК+ дала зрозуміти, що її наступний крок ще не визначений і може бути або подальшим збільшенням, або паузою, або навіть скасуванням нещодавнього збільшення видобутку", - зазначається у звіті.

Експерти агентства очікують, що запаси нафти у 2026 році будуть накопичуватися зі швидкістю 2,96 мільйона барелів на день, що перевищує навіть середній показник нарощування запасів під час пандемії COVID-19 2020 року.

На противагу оптимістичному для споживачів прогнозу МЕА, експерти ОПЕК прогнозують збільшення попиту на нафту у 2026 році на 1,38 мільйона барелів на добу.

На тлі прогнозу МЕА, ціни на нафту 13 серпня продовжили падіння. Станом на 14.03 за київським часом, ф’ючерс на нафту марки WTI подешевшав на 51 цент, до 62,66 долара за барель. Вартість європейського нафтового еталону Brent знизилася на 41 цент, до 65,71 долара за барель.

Ціни на нафту - останні новини

Якщо експерти Міжнародного енергетичного агентства прогнозують рекордне зростання запасів "чорного золота", то секретаріат ОПЕК очікує, що світовий попит на нафту зростатиме до 2050 року. Експерти картелю прогнозують, що світове споживання нафти зросте приблизно на 9% з 2024 по 2030 рік.

Більше того, провідні енергокомпанії збільшують інвестиції у геологорозвідку, оскільки "зелений перехід" затягнеться у часі.

Попри оптимізм ОПЕК+ аналітики очікують, що до кінця року ціни на нафту впадуть нижче 60 доларів за барель.

Вас також можуть зацікавити новини: