'Чудові люди': Трамп анонсував переговори з європейськими лідерами перед самітом з Путіним

За його словами, до розмови будуть залучені лідери, які так само хочуть укладення мирної угоди.

Президент США Дональд Трамп анонсував переговори з європейськими лідерами напередодні саміту з правителем Росії Володимиром Путіним на Алясці.

"Скоро розмовлятиму з європейськими лідерами. Це чудові люди, які хочуть, щоб угода була укладена", - повідомив Трампа у соціальній мережі Truth Social.

Відео дня

Саміт на Алясці - настрої Європи

Як повідомляв УНІАН, саміт Трампа і Путіна на Алясці викликав стривожену реакцію Європи. Лідери ЄС застерігають: переговори без участі України підривають її суверенітет і легітимність мирного процесу. Захід вимагає, щоб саме Київ визначав умови миру.

Трамп напередодні п'ятничної зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним спілкується з європейськими лідерами та навіть розробляє спільну стратегію. Однак союзники України не впевнені, що готові довіряти цим розмовам, пише Politico.

Видання зазначає, що в середу під час телефонної розмови, організованої Німеччиною, у Європи буде останній шанс переконати Трампа зайняти жорстку позицію щодо російського президента.

Вас також можуть зацікавити новини: