Лесбос пропонує туристам усе те, за що вони штурмують його більш популярних сусідів – Міконос і Санторіні.

Грецький Лесбос, оповитий безліччю таємниць і легенд, визнали найбільш недооціненим островом у Європі. Й це чудове місце, щоб сховатися від натовпів, які штурмують Мікінос і Санторіні.

Як пише Time Out, свіже дослідження компанії Avis вивчило обсяг пошуку і хештеги в Instagram для островів, щоб виявити найпопулярніші з них і знайти їм альтернативи.

Третій за величиною острів Греції Лесбос, розташований в Егейському морі недалеко від берегів Туреччини, тішить туристів приємною літньою температурою в середньому 25-30°C, а вода тут прозора, чиста і блакитна, зазначають автори дослідження.

Лесбос, який вже давно став символом одностатевого кохання, також пропонує туристам усе те, за що вони штурмують більш популярні сусідні острови, як-от Міконос, Санторіні або Парос: чарівні рибальські містечка, приголомшливі морепродукти, стародавню архітектуру й активне нічне життя, але без натовпів.

Тим часом у столиці острова Молівосі можна знайти комфортні та доступні готелі прямо в гавані, звідки потім легко можна вирушити в подорож до замку Молківос, розташованого на вершині пагорба в оточенні вічнозелених сосен, звідки відкривається ідилічний краєвид на місто і море.

Друге місце в рейтингу посів острів Порту-Санту в Португалії – найменший населений острів архіпелагу Мадейра, розташований менш ніж за дві години польоту від Лісабона. Він відомий своїми золотистими піщаними пляжами і феноменальними можливостями для дайвінгу завдяки прозорій воді. Але й на суходолі на туристів чекає чимало цікавого: екскурсії до печер, великі піші походи та багато іншого.

Тим часом, замикає трійку лідерів грецький острів Сімі, чиї будинки на березі океану, пофарбовані в той самий золотий колір, що й сам пісок, – це збережені споруди стародавнього поселення. З липня до вересня на острові проходить щорічний фестиваль, присвячений грецькій культурі та музиці. Заходи проводять у різних місцевих визначних пам'ятках, наприклад, у монастирі Панормітіс, що височіє над затокою з його гігантською вежею в стилі бароко.

10 найбільш недооцінених європейських островів у 2025 році

Лесбос, Греція. Порту-Санту, Португалія. Сімі, Греція. Скопелос, Греція. Црес, Хорватія. Андрос, Греція. Карпатос, Греція. Брач, Хорватія. Ла-Маддалена, Італія. Тасос, Греція.

Інші недооцінені місця в Європі без натовпів туристів

