Він зауважив, що українські військові вже відчули, що росіяни наростили випуск ракет і зроили їх точнішими.

У росіян налагоджене виробництво ракет, але те що вони виробляють, відразу й застосовується для ударів по Україні. Крім того, вони удосконалюють влучність своїх ракет.

Про це в інтерв'ю Суспільному сказав генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Вадим Скібіцький. "Ми це побачили по крилатих ракетах Х-101, по "Калібрах" і по "Кинджалах"", - сказав він.

Також, як зазначив він, треба сказати про точність ударів такими ракетами. Скібіцький згадав про удари по аеродрому в Старокостянтинові, коли відхилення ракет "Кинджал" становило від 3 до 15 км від самого об'єкту. А у 2022 році росіяни били по заводу "Артема" в Києві, але тричі їхня крилата ракета влучила у велику цивільну будівлю.

Військовий зазначив, що це вплив міжнародних санкцій проти РФ. Він додав, що хоча росіяни й намагаються створити власну систему навігації, але це все одно не те саме, що системи американського виробництва.

Скібіцький зазначив, що росіяни пробують отримати ці зарубіжні системи, але в них з цим проблеми, а зроблене самими росіянами, не завжди досконале.

Але тим не менше, як підкреслив представник ГУР, Росія все одно це все вдосконалює:

"Ми бачимо це, наприклад, по балістичній ракеті "Іскандер". Вона стала більш точною, маневровою".

В середині літа авіаційний експерт Богдан Долінце заявляв, що спроможності Росії по випуску балістичних ракет "Іскандер" складають від 50 до 70 одиниць на місяць.

А 31 липня окупанти запустили по Києву 8 крилатих ракет "Іскандер-К", з яких було збито тільки 3. Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат тоді пояснював, що ворог використовує особливості рельєфу та наднизькі висоти на свою користь.

