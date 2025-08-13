Відправною точкою має стати лінія фронту.

Україна готова обговорювати питання територій, але про юридичне визнання російського суверенітету над окупованими районами не йдеться. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній пресконференції із українським президентом Володимиром Зеленським.

Так, він коротко переповів зміст телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, до якої також долучилися інші європейські лідери. За словами Мерца, Трампу пояснили, що спочатку має встановитися режим припинення вогню на фронті, а вже після цього сторони спробують укласти довгострокову угоду про припинення війни.

"Україна готова обговорювати територіальні питання, але відправною точкою має бути лінія фронту. І визнання російської окупації не є предметом обговорення", – сказав Мерц.

За словами канцлера, Трампу пояснили також і низку інших позицій, на яких стоять Україна та Європа. Зокрема зазначається, що Київ має бути за столом наступних переговорів, якщо після зустрічі на Алясці процес продовжиться. Також Мерц зазначив, що українська армія має зберегти можливість захищати державу, але також він наголосив на потребі у "життєздатних довгострокових гарантіях безпеки" для України.

Питання обміну територіями

Як писав УНІАН, минулого тижня в Москві відбулися переговори спецпосланця СШа Стіва Віткоффа із Володимиром Путіним. За їхніми підсумками Трамп повідомив європейцяям, що мирна угода включатиме певну форму обміну територіями між Україною та РФ. Але масштаби цих обмінів і тим паче конкретні райони - залишаються відкритим питанням.

У своїх публічних клментарях президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде відступати і дарувати росіянам свою територію заради припинення бойових дій.

