Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що він "хоче домогтися припинення вогню в Україні під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним". Про це сказав президент Франції Еммануель Макрон, пише The Guardian.

Виступаючи перед ЗМІ після телефонної розмови, Макрон повідомив журналістам, що лідери також підтримали заклики до активнішого обміну полоненими і звільнення українських дітей, викрадених Росією під час війни.

Він також сказав, що Трамп запевнив європейських лідерів у тому, що будь-які територіальні питання, пов'язані з Україною, не можуть бути вирішені без участі України, додавши:

"І ми підтримуємо цю позицію".

Макрон також заявив, що лідери ясно дали зрозуміти, що має бути чіткий зв'язок між будь-якими потенційними територіальними поступками і гарантіями безпеки для України.

Зустріч Трампа з Путіним

Видання Politico писало, що Трамп напередодні п'ятничної зустрічі з Путіним спілкується з європейськими лідерами і навіть розробляє загальну стратегію, що є відходом від його звичайного підходу, заснованого на самоврядуванні. Однак союзники України не впевнені, що готові довіряти цим розмовам.

