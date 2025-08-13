Merge Labs також співпрацює з компанією Tools for Humanity, яку теж заснував Сем Альтман.

OpenAI та її голова Сем Альтман вирішили підтримати проєкт Merge Labs, майбутнього конкурента Neuralink Ілона Маска. Merge Labs поки існує тільки на стадії ідеї, але вже націлена на розробку нейроімплантів для прямого з'єднання мозку з комп'ютером.

За даними Financial Times, стартап планує залучити 250 мільйонів доларів при оцінці в 850 мільйонів. Більша частина коштів надійде від OpenAI, тоді як Альтман не збирається інвестувати особисті гроші.

У проекті також бере участь Алекс Бланіа, керівник Tools for Humanity, компанії, що стоїть за криптостартапом Worldcoin, співзасновником якого є Альтман. Після завершення інвестраунду він отримає статус співзасновника Merge Labs, але, як стверджують співрозмовники FT, втручатися в роботу не буде.

Neuralink, головний конкурент майбутньої компанії, працює з 2016 року. У січні 2024-го вона вперше імплантувала нейрочип людині. Уже через місяць пацієнт керував курсором силою думки, а в березні - грав в онлайн-ігри без рук.

Раніше ми розповідали, що Ілон Маск погрожує судом Apple через недостатнє просування його додатків в App Store. Бізнесмен заявляє, що Apple навмисно віддає перевагу OpenAI, його головному конкуренту.

