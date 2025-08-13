Про підготовку тристоронньої зустрічі досі відомо не було, а запрошення на Аляску Зеленський не отримував.

США шукають місце для тристоронньої зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Путіна і Володимира Зеленського наприкінці наступного тижня. Про це пише CBS News із посиланням на джерела.

Виступаючи перед журналістами в залі для брифінгів Білого дому, Трамп висловив оптимізм щодо того, що його зустріч із Путіним буде "конструктивною", і заявив, що планує організувати особисту зустріч за участю Путіна і Зеленського.

"Наступна зустріч буде за участю Зеленського і Путіна або Зеленського, Путіна і мене", - сказав він.

Два джерела, знайомі з перебігом цих переговорів, повідомили CBS News у вівторок, що США працюють над місцем проведення зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського, яка відбудеться вже наприкінці наступного тижня.

Як пише Axios, Трамп під час телефонної розмови повідомив Зеленському та європейським лідерам, що його метою на п'ятничному саміті з Путіним є досягнення перемир'я та оцінка можливості укладення повної мирної угоди.

За інформацією джерел видання, мета перемир'я збігається з інтересами сторін, хоча Путін раніше неодноразово відкидав ідею повного припинення вогню.

Можлива зустріч Зеленського і Путіна

Раніше в Білому домі припустили, що Зеленський може прибути на Аляску під час зустрічі лідерів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа.

Як зазначало видання CNN, Зеленський не був названий як учасник зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, яка відбудеться в п'ятницю. Проте, за даними джерел CNN, Білий дім не повністю виключає участь Зеленського в деяких зустрічах.

Офіційний представник Білого дому заявив, що Трамп залишається "відкритим для тристороннього саміту з обома лідерами", але що "Білий дім планує двосторонню зустріч, про яку попросив президент Путін".

