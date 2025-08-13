В Міноборони Білорусі також заявили, що навчання охоплять також планування

На спільних навчаннях Росії та Білорусі "Захід-2025" військові відпрацюють планування застосування ядерної зброї та міжконтинентальної російської ракети "Орєшнік".

Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін. За його словами, на навчаннях відпрацюють планування застосування ядерної зброї.

"Це для нас важливий елемент стратегічного насамперед стримування. Як вимагає глава держави, ми маємо бути готові до всього. Ми бачимо обстановку на наших західних, північних кордонах і не можемо спокійно спостерігати за мілітаризацією та військовою активністю. Ми демонструємо свою відкритість, миролюбність, але порох завжди треба тримати сухим", - сказав Хрєнін.

Він також наголосив, що на навчаннях білоруські військові з російськими колегами також відпрацюють питання планування застосування комплексу "Орєшнік".

Що відомо про "Орєшнік"

"Орєшник" — неофіційна назва російської ракети, якою РФ атакувала Дніпро в листопаді 2024 року. Насправді це код програми, а саму ракету називають "Кедр". Вона має дальність до 3000 км, високу швидкість і кілька бойових блоків.

Україна поки не має засобів для її перехоплення. Зеленський передав партнерам список російських виробників цієї зброї, більшість з яких не під санкціями. НАТО вважає використання ракети спробою залякати цивільне населення.

