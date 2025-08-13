Напрямок між Києвом та Львовом лишається одним із найпіковіших по запитах від пасажирів.

"Укрзалізниця" призначає низку додаткових поїздів на другу половину серпня сполученням Київ-Львів та Київ-Вінниця. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

"Напрямок між Києвом та Львовом лишається одним із найпіковіших по запитах від пасажирів, тож знаходимо варіанти призначити додаткові рейси на окремі дати", - ідеться в повідомленні.

На окремі дати серпня призначаються такі додаткові рейси:

№249/250 Київ — Львів. Відправлення з Києва та Львова: 18 та 19 серпня;

№243/244 Київ — Львів. Відправлення з Києва та Львова: 16, 17, 20 серпня;

№775/776 Київ — Вінниця. Відправлення з Києва та Вінниці 31 серпня.

В компанії додали, що через специфіку курсування цих рейсів, вони відправлятимуться складом зі звичайних спальних вагонів "Укрзалізниці", але з місцями для сидіння.

За минулий тиждень у звʼязку з посиленням контролю онлайн-купівель квитків на внутрішні маршрути УЗ заблокувало 271 клієнта, які масово скуповували квитки або маніпулювали застосунком "Укрзалізниці".

Раніше в "Укрзалізниці" повідомляли, що на найпопулярніші напрямки попит сягав до 8 пасажирів на одне місце. При цьому з 4 по 10 серпня залізниця перевезла понад 637 тис. пасажирів, що майже дорівнює населенню в Кривому Розі.

