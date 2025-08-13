На сьогодні одна африканська країна є основним оператором українських БМП-1У "Шквал".

Рідкісна українська БМП-1У "Шквал" з’явилася на одному параді разом з російськими бронеавтомобілями "ВПК-Урал" ("Спартак"). Сьогодні оператором обох бронемашин є африканська держава Чад.

Днями у цій країні відбулися урочистості з нагоди дня незалежності, зокрема пройшов військовий парад. На кадрах, опублікованих в Мережі, можна побачити російські бронеавтомобілі, які не згадуються в довіднику Military Balance. Це означає, що Чад отримав російську бронетехніку зовсім нещодавно, пише Defense Express.

Загалом на параді показали цілий зоопарк різноманітної військової техніки, включно з бронеавтомобілями Gladiator та Spartan від еміратської компанії Streit, ізраїльськими RAM Mk3 та французькими Panhard AML.

Для нас найцікавішим є те, що разом з російськими бронемашинами на параді показали і українські БМП-1У "Шквал". Ця машина є українською модернізацією радянської БМП-1. Її створили на рубежі 1990-2000 років. Загалом машина повторила сумну долю більшості інших пострадянських розробок українського ВПК: мізерна кількість була закуплена для ЗСУ і лише кілька десятків пішло на експорт.

За наявними у Мережі даними, ЗСУ загалом отримали лише близько 12 БМП-1У "Шквал". 15 машин придбала Грузія і майже все вони були втрачені під час п'ятиденної війни з РФ у 2008 році. Вважається, що кілька одиниць тоді дісталися Росії як трофеї, а вже у 2023 році одна з цих БМП була знищена українськими оборонцями в боях за Авдіївку.

Що ж стосується Республіки Чад, то ця країна, за даними Military Balance, наразі має на озброєнні 42 БМП-1У "Шквал". Крім того, Чад також має 12 колісних бронетранспортерів БТР-3Е українського виробництва.

"Загалом поява великої кількості російської техніки на параді знаменує зближення Чаду з РФ. При цьому країна також отримує озброєння від Китаю, що відповідає тенденціям на африканському континенті", – резюмують аналітики Defense Express.

