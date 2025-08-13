Перші трамваї типу Schindler Be 4/8 зможуть виїхати на маршрути з пасажирами до кінця місяця.

У Львові почали тестові поїздки трамваїв Schindler Be 4/8, які раніше були отримані від швейцарського кантону Базель-Ланд. Про це повідомили у Львівській міській раді.

"‎Поки що на колії виїхав один вагон, і він працює у режимі "без пасажирів" ‎– на тренувальному маршруті №9",‎ – зазначили у пресслужбі.

Паралельно почали навчати водіїв. Кожен з них повинен провести за кермом не менше 40 годин у тестовому режимі, перш ніж зможе вийти на маршрут з пасажирами.

Відео дня

Для виходу на лінії трамваям потребувалося додаткове переобладнання. Вони отримали покажчики поворотів, стоп-сигнали, габаритні вогні та інші елементи безпеки.

Справа в тому, що у Швейцарії трамваї здебільшого курсували на виділених коліях, тоді як у Львові вони будуть рухатися у загальному транспортному потоці.

Передбачається, що перші трамваї типу Schindler Be 4/8 зможуть виїхати на маршрути з пасажирами до кінця місяця. Загалом за проєктом місто отримає 23 трамваї Schindler Be 4/8 та десять вагонів-донорів від компанії Baselland Transport.

Проєкт "Бернські та базельландські трамваї для Львова" реалізують за підтримки SECO (Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань). Раніше Львову передали 11 трамваїв типу Vevey від компанії Bernmobil.

Міський транспорт в Львові – інші новини

У травні УНІАН повідомив про подорожчання проїзду в львівському громадському транспорті. За словами представників міськради, таке коригування дозволить адаптувати тарифи до економічних реалій та підтримати нормальну роботу громадського транспорту.

Нагадаємо також, що з першого липня у Львові можна купити місячний проїзний абонемент, який має необмежену кількість поїздок та діє в усіх міських автобусах, трамваях та тролейбусах.

Вас також можуть зацікавити новини: