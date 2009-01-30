Бізнес-еліту у Давосі охопила колективна депресія

«Облаштовувати світ після кризи» - таке гасло Світового економічного форуму, який проходить цими днями у Давосі. Вже перші виступи і дискусії на форумі однак засвідчили, що із цим гаслом організатори дещо поквапилися.

Провідні бізнесмени і політики, які зібралися у швейцарському курортному містечку, не бачать ані кінця цієї кризи, ані конкретних шляхів її подолання. Безпорадність можновладців і китів бізнесу оглядачі називають не інакше як депресією. Усі гучні заклики промовців не містять перспективних рецептів. Багатомільярдні урядові програми із підтримки кон’юнктури, як зазначають численні експерти, здебільшого не дають очікуваних результатів, лягаючи борговим ярмом на плечі платників податків.

Попри те, що у Давосі цього року зібралася рекордна кількість учасників з усього світу, на форумі відчувається вакуум сильних ідей. «Ще ніколи в історії Світового економічного форуму настрої не були такими пригніченими як цього разу», - констатує, зокрема, видання ділових кіл Німеччини Handelsblatt. Більшість учасників приїхала із надією почути відповіді на запитання «що робити», але відповідей немає. Як немає більше і «мудреців» фінансового світу, які задавали би тон на таких форумах.

Нові «світила» поки що не з’явилися, а старих, таких як мультимільярдер Джордж Сорос, вже ніхто не слухає. Сорос, який зробив свій капітал на хеджевих фондах, які нині сильно критикуються, цього року не схожий сам на себе. Цей біржовий спекулянт, як відзначає німецька преса, вже більше не зірка Давоса. Єдиним промовцем, який на відкритті форуму випромінював оптимізм, виявився китайський прем’єр Вен Дзябао. Він заявив на весь світ, що Китай 2009 року націлений на економічне зростання у вісім відсотків. І це в той час, коли весь світ смиренно очікує рецесії.

Німецька хвиля