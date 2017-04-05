"Щомісячно здирав гроші": на Харківщині за хабарництво затримано податківця (фото)

Одного з керівників районної податкової інспекції ГУ ДФС України в Харківській області затримала за хабарництво Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією.

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Як повідомляє прес-центр СБУ, посадовець щомісячно здирав гроші з роздрібного торгівця за неперешкоджання його діяльності. Правоохоронці затримали зловмисника під час одержання чергових шести тисяч гривень від підприємця. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.