З 1 грудня у Києві введуть нові тарифи на комунальні послуги

Київська міська державна адміністрація планує з 1 грудня ввести нові тарифи на комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО під час засідання розширеної колегії адміністрації.

У розмові з журналістами на запитання, у скільки разів: 3,4 або 2 рази будуть підвищуватись комунальні тарифи, він сказав, що це залежить від рішення Кабінету Міністрів, де зараз відпрацьовується ціна на газ. За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, ціну на газ, згідно із заявою прем’єр-міністра, планується зменшити, а це приведе до зменшення ціни на житлово-комунальні послуги, які пропонує КМДА і які обговорювались на громадських слуханнях (підвищення у 3,4 рази - УНІАН).

«Планується на 30% зменшити ціну на газ. Це прямим ходом впливає на тарифи. Але більше, ніж ті, що ми задекларували, вони бути не можуть. А менше, я думаю, будуть», - зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його інформацією, при КМДА зараз створено комісію, яка займається перевіркою господарської діяльності «Київводоканалу» та «Київенерго» з тим, щоб побачити, наскільки ще можна за рахунок внутрішніх резервів цих підприємств знизити тарифи, тобто за рахунок відрахувань на амортизацію та здійснення ремонтних робіт на цих підприємствах.

«І може проти тих тарифів, що ми задекларували, ми в два рази їх знизимо», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.