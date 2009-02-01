«Стирол» і Єнакіївський метзавод ліквідовують пожежні частини

Через економічну кризу Горлівський хімічний концерн «Стирол» і Єнакіївський металургійний завод ліквідовують пожежні частини, які знаходилися безпосередньо на території цих підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник Головного управління МНС України в Донецькій області Андрій БОНДАРЕНКО.

Він зазначив, що на багатьох промислових підприємствах підвищеної небезпеки свого часу були створені об`єктові підрозділи, пожежні частини для швидкого реагування у разі виникнення техногенної аварії. За словами А.БОНДАРЕНКА, «штатна чисельність цих пожежних частин знаходилася в МНС, але вона утримувалася за рахунок коштів самих підприємств, і таких підрозділів в Донецькій області більше 100».

Він повідомив, що в грудні 2008 року Головне управління МНС було попереджено про те, що два підприємства в області тепер відмовляються утримувати об`єктові частини. На «Стиролі» пожежна частина складалася з 44 працівників особового складу, на ЄМЗ – 18 працівників, зазначив А.БОНДАРЕНКО, додавши, що «особовий склад цих підрозділів буде прийнятий на роботу в інші міські підрозділи в містах Єнакієво і Горлівка, в сусідні гарнізони». «Соціальної загрози для особового складу цих підрозділів не існує», - сказав А.БОНДАРЕНКО, підкресливши, що «зараз йде перехідний період ліквідації цих частин в звичному режимі з виконанням всіх обов`язкових виплат співробітникам».

Разом з тим він відзначив, що, наприклад, «концерн «Стирол» одночасно зі скороченням пожежного підрозділу буде зобов`язаний укласти договір на постійне обслуговування з будь-якою з державних аварійно-рятувальних частин, які дислоковані в Донецькій області».

А.БОНДАРЕНКО не заперечує того, що ліквідація об`єктових пожежних частин на небезпечних промислових підприємствах збільшує загрозу наслідків для них при виникненні аварій.

«Загроза є безпосередньо тільки для самого, можливо, об`єкту, - акцентував глава Управління, - тому що в звичному режимі роботи, враховуючи, коли на території концерну знаходиться пожежний підрозділ, це завжди гарантує прибуття бійців МНС до місця вірогідної пожежі раніше міських частин». А.БОНДАРЕНКО відзначив, що «в даному ж випадку вже все враховуватиметься самим підприємством, оскільки воно пішло ініціативно на ці скорочення… Тут зрозуміло, що зона і радіус виїзду пожежників тепер буде значно збільшена».

Водночас, підкреслив він, «автоматично будь-яка подія на великому промисловому об`єкті визначається підвищеним номером виклику пожежників», але наявність об`єктових пожежних частин дає більше гарантій безпеки.

«Одеський припортовий завод, який працює в аналогічних економічних умовах, Черкаський хімічний завод «Азот» і Рівненській «Азот», вони досі утримують по два об`єктових підрозділи і ні про яке скорочення там не йдеться. Їх пожежні частини нестимуть бойове чергування і в 2009 році», - підсумував А.БОНДАРЕНКО.