У Дагестані розстріляний з автомата глава райадміністрації

У Дагестані неподалік Махачкали в результаті обстрілу кафе загинув голова адміністрації Унцукульського району республіки Казімбек Ахмедов і троє інших відвідувачів.

Як повідомили в МВС республіки, злочин був здійснений близько двох годин тому.

Невідомі під`їхали до кафе і обстріляли його з автоматичної зброї. Про інші обставини інциденту поки не повідомляється.