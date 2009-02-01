У Дагестані розстріляний з автомата глава райадміністрації
20:20, 01 лютого 2009Суспільство
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Загинули ще три відвідувачі кафе
У Дагестані неподалік Махачкали в результаті обстрілу кафе загинув голова адміністрації Унцукульського району республіки Казімбек Ахмедов і троє інших відвідувачів.
Як повідомили в МВС республіки, злочин був здійснений близько двох годин тому.
Невідомі під`їхали до кафе і обстріляли його з автоматичної зброї. Про інші обставини інциденту поки не повідомляється.
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