Більшість українців вважають шкідливою заборону грального бізнесу - опитування

За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» в березні 2017 року, лише 17% вважають, що заборона грального бізнесу виявилася успішною, натомість 71% говорять, що вона була скоріше або цілком неуспішною. 79% респондентів вважають, що заборона сприяла переходу цього виду діяльності у тіньовий сектор економіки, 57% вважають, що вона привела до зменшення надходжень до державного та місцевого бюджетів.

Читайте такожЮжаніна про гральний бізнес: Мінфін не пояснює, чому відбувається затягування зі врегулюванням ринку

38% українців вважають, що внаслідок легалізації азартних ігор держава могла б отримати додаткові гроші, які буде платити гральний бізнес як податки. Кожен п’ятий стверджує, що легалізація сприяла б зниженню корупції у цій сфері, або ж створенню нових робочих місць. По 12% переконані, що дозвіл на ведення ігрового бізнесу привернув би іноземних туристів в Україну, або ж сприяв розвитку підприємництва. Серед азартних ігор, які можуть бути дозволені в Україні 58% опитаних зазначили, що такими можуть бути лотереї.

Майже половина опитаних переконані, що заборона азартних ігор жодним чином не вплинула на зменшення кількості людей, які витрачають гроші на азартні ігри. 57% вважають, що заборона не сприяла зменшенню кількості залежних від азартних ігор людей. 17% сказали, що мали досвід гри в азартні ігри на гроші як мінімум один раз за останні п’ять років, тобто коли заборона вже діяла.

Чверть опитаних вважають, що допустити на ігровий ринок України в разі його легалізації в найближчому майбутньому можна лише українські компанії. Менше 1% українців думають, що такий дозвіл можна надати компаніям з Росії. 7% думають, що такий дозвіл можна надати компаніям з ЄС, 2% − з США.

Лише 24% опитаних українців вважають себе азартними людьми. 75% респондентів вважать, що їм не притаманна така риса. 67% респондентів вважають, що повнолітня людина має право грати в азартні ігри на гроші. 74% респондентів вважають, що у випадку потрапляння в залежність від азартних ігор відповідальність в першу чергу за це несе сама людина. Лише 2-4% опитаних зазначили, що вони особисто вони або їхні родичі потрапляли у таку залежність.