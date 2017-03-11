ЗМІ стали відомі подробиці стрілянини в підпільному казино Одеси

Як стало відомо місцевому виданню «Думская» станом на 19:49 за Києвом, конфлікт стався між двома угрупованнями, кожне з яких очолюють колишні співробітники міліції.

"До однієї групи входять екс-«беркутівці» та спортсмени, до іншої - колишні міліціонери та представник нацменшини. Перша (...) кришує нелегальні ігрові заклади", - пише видання.

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Зазначається, що напередодні громадянин Туреччини виграв у підпільному казино 260 тисяч гривень. У закладі йому видали лише 60 тисяч та пообіцяли віддати решту наступного дня. Однак на наступний день іноземцю не віддали кошти, після чого він повернувся вночі з "підкріпленням".

Наголошується, що інша сторона сутичок в ході конфлікту та стрілянини "забрала" із собою турка. Його відпустили наступного дня, однак виграш так і не віддали.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі невідомі зловмисники в ніч на 10 березня викрали іноземця з грального закладу. Як повідомив представник Головного управління Національної поліції в області, на лінію «102» надійшло повідомлення про стрілянину в одному з приміщень, розташованих у Київському районі міста.