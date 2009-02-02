Ющенко вирахував провокатора кризи в Україні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО стурбований нереалістичністю державного бюджету на 2009 рік, що загрожує соціальним колапсом на центральному і місцевому рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА, говорячи про заплановане на п’ятницю, 6 лютого, засідання Ради національної безпеки і оборони України щодо газових домовленостей з РФ та внесення змін до державного бюджету на 2009 рік.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, Президент підкреслює, що місцеві бюджети і так послаблені через падіння промислового виробництва, і як наслідок, через погіршення ситуації на ринку праці. При цьому, на думку Президента, уряд додатково погіршує ситуацію в регіонах через недостатнє та несвоєчасне перерахування коштів до місцевих бюджетів для виконання державних повноважень. І.ВАННИКОВА зазначила, що Президент також вважає, що ситуація може ще погіршитись через велику ціну на російський газ.

«Президент переконаний, що прийнятий за ініціативи уряду бюджет є провокатором кризи в Україні», - сказала І.ВАННИКОВА, додавши, що Президент вимагає від уряду і парламенту, не зволікаючи підготувати та прийняти реалістичний бюджет, який би базувався на об’єктивних економічних розрахунках.