Затримано екс-командира роти "Шторм" за пропозицію хабара в обмін на закриття справи

Затримано одного з колишніх командирів розформованого спецпідрозділу Національної гвардії України «Шторм», який пропонував хабар військовому прокурору Луганського гарнізону за закриття щодо нього кримінального провадження.

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook

«До військової прокуратури сил АТО звернувся прокурор Луганського гарнізону з рапортом про те, що йому і слідчому колишній боєць Семенченка з позивним Жак пропонує неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. грн за закриття провадження стосовно нього», - написала речниця ГПУ.

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Також Сарган додала, що співробітниками військової прокуратури сил АТО спільно з УЗЕ ГУНП в Луганській області "затримано на гарячому Каминського В.І., який пропонував та надав неправомірну вигоду військовому прокурору Луганського гарнізону за вплив керівником органу прокуратури на підпорядкованих працівників та прийняття остаточного рішення у вигляді закриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 146, у якому останній (Каминський) є потенційним підозрюваним".

На даний час проводяться невідкладні першочергові дії.