У Харкові чоловік заплатив за викраденого друга $190 тисяч

У Харкові поліція розпочала розслідування за фактом викрадення людини в центрі міста для вимагання викупу у розмірі 190 тис. доларів.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, учора, 28 березня, о 20:30 до чергової частини звернувся 45-річний харків’янин з заявою про те, що о 14:00 на вулиці Культури невідомі зв’язали його друга, посадили в автомобіль ВАЗ-2109 та вивезли у невідомому напрямку.

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За відомостями поліції, через деякий час заявникові подзвонили на мобільний телефон та почали вимагати викуп 190 тис. дол. за викраденого. Після того, як гроші віддали викрадачам, заручника відпустили. Вони висадили потерпілого біля однієї з заправок на вулиці Кільцевий шлях.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Вживаються усі необхідні заходи на встановлення обставин та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення. Слідчі дії тривають.

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