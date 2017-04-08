Аваков порахував, скільки біометричних паспортів буде в українців до кінця року
За його словами, майбутній безвізовий режим з ЄС вже викликав ажіотажний попит на закордонні паспорти - кількість відвідувачів центрів оформлення документів стрімко зростає.
Українці до кінця 2017 року матимуть 5,4 млн біометричних закордонних паспортів, необхідних для безвізових поїздок до Євросоюзу.
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Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.
«Всього на ранок 7 квітня Державною міграційною службою в країні видано 3 млн 25 тис.129 біометричних паспортів для виїзду за кордон. На день видається від 9 до 12 тис. паспортів. Виходячи з розрахунків на 1 січня 2018 року, в обігу буде приблизно 5,4 млн біометричних паспортів», - написав очільник МВС.
За його словами, майбутній безвізовий режим з ЄС вже викликав ажіотажний попит на закордонні паспорти - кількість відвідувачів центрів оформлення документів стрімко зростає.
«Не виключено, що в перший час черги трохи зростуть, але, впевнений - ми впораємося, всі бажаючі зможуть оформити документи і з'їздити до Європи без візової тяганини», - зазначив міністр.
Як повідомляв УНІАН, 6 квітня, Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.