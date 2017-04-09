Християни святкують Вербну неділю (фоторепортаж)

Православні християни cьогодні, за тиждень перед Великоднем, відзначають одне з 12 головних свят - Вербну неділю або Вхід Господній в Єрусалим.

Це релігійне свято започатковане в пам'ять про день в житті Христа, коли він в'їхав до Єрусалима, і все місто вийшло йому назустріч.

Як сказано в Євангелії, люди встеляли його шлях пальмовими гілками і вітали вигуками "Осанна!", як зазвичай зверталися тільки до царя. Причиною тріумфування було диво, яке явив напередодні Ісус, воскресивши Лазаря і, довівши тим самим своє право називатися Сином Божим.

За традицією, в це свято віруючі несуть до церкви для освячення гілки верби. Вони символізують пальмові гілки, якими вітали вхід Ісуса в Єрусалим напередодні Його розп'яття.

Вважається, що гілки верби набувають магічних властивостей. Ними били домашніх тварин під час вигону з хліва або з двору, а увійшовши в будинок, легенько били дітей, щоб були добрими і ввічливими, примовляючи: «Не я б'ю, - верба б'є, недалечко червоне яєчко! За тиждень вже Великдень".