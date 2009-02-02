НКРЗ планує підвищити плату за стаціонарні телефони

Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) пропонує підвищити розмір абонентної плати за послуги фіксованого телефонного зв`язку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі НКРЗ.

“Розроблено проект граничних тарифів, який передбачає зміну окремих позицій прейскуранта, зокрема, пропонується підвищити розмір абонентної плати за користування телефонним апаратом”, – наголошується в повідомленні.

Згідно з рішенням НКРЗ від 28 січня 2009 року № 1325, яким затверджено проект граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, планується підвищити абонентну плату в містах і райцентрах: для населення і установ бюджетної сфери з щохвилинною оплатою розмов – на 20%; для населення і установ бюджетної сфери без щохвилинної оплати розмов – на 15%; для інших категорій користувачів – на 10%. У селах і селищах міського типу (для всіх категорій користувачів) планується підвищити абонентну плату на 10%.

Крім того, як наголошується у повідомленні НКРЗ, «пропонується диференціювати розмір абонентної плати і вартості секунд розмови понад встановлений ліміт для абонентів міст і райцентрів з погодинним обліком місцевих розмов залежно від обсягу часу, що не тарифікується. Всі інші тарифи місцевого зв`язку залишаються без змін».

У НКРЗ пояснюють плановане підвищення тарифів тим, що «впродовж останніх років послуги фіксованого місцевого телефонного зв`язку є збитковими для операторів телекомунікацій, які для компенсації збитків від місцевого зв`язку застосовують перехресне субсидування» за рахунок доходів від інших видів діяльності, зокрема, міжнародного і міжміського телефонного зв`язку, до якого належать також послуги доступу до мереж рухомого (мобільного) зв`язку.

Проект граничних тарифів розміщений на офіційному веб-сайті НКРЗ для громадського обговорення.

“Нові граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги будуть введені в дію після їх громадського обговорення, узгодження із зацікавленими органами виконавчої влади і державної реєстрації в Міністерстві юстиції України у встановленому законодавством порядку”, – йдеться у повідомленні НКРЗ.

Довідка УНІАН. На даний час місячна абонентна плата за користування основним телефонним апаратом у містах і райцентрах становить: для населення і бюджетних організацій – 19,58 грн. (без щохвилинної оплати розмов) і 13,70 грн. (з щохвилинною оплатою); для інших організацій – 30,74 грн. (без щохвилинної оплати) і 21,52 грн. (з щохвилинною оплатою).

Місячна абонентна плата за користування основним телефонним апаратом у селах і селищах міського типу становить: для населення і бюджетних організацій – 9,10 грн. (без щохвилинної оплати розмов) і 7,96 грн. (з щохвилинною оплатою); для інших організацій – 14,30 грн. (без щохвилинної оплати) і 12,52 грн. (з щохвилинною оплатою).