СБУ на кордоні зупинила мікроавтобус з 4,5 млн. доларів
09:43, 04 лютого 2009Суспільство
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Водія затримали
Сьогодні вночі на пропускному пункті Гоптівка у Харківській області, у результаті спільної операції СБУ і прикордонників, було затримано мікроавтобус, у спеціально обладнаних схованках якого виявлено 4,5 млн. доларів.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, водія, жителя Харкова, 1987 року народження, затримано.
Слідчими СБУ порушено кримінальну справу за ст. 201 Кримінального кодексу України.
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