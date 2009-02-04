СБУ на кордоні зупинила мікроавтобус з 4,5 млн. доларів

09:43, 04 лютого 2009
Суспільство
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Водія затримали

Сьогодні вночі на пропускному пункті Гоптівка у Харківській області, у результаті спільної операції СБУ і прикордонників, було затримано мікроавтобус, у спеціально обладнаних схованках якого виявлено 4,5 млн. доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, водія, жителя Харкова, 1987 року народження, затримано.

Слідчими СБУ порушено кримінальну справу за ст. 201 Кримінального кодексу України.

 

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