На міжбанку котирування по євро-гривні пішли вгору

Торги по долару на міжбанку відкрилися зниженням котирувань – 7,9550/8,045 грн., ціни на російську валюту становили – 0,2180/0,2230 грн., котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,308/10,455 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли - 1,2977/1,2976 дол. США (понеділок - 1,2856/1,2857).

У вівторок Національний банк України вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,70/7,79 грн.