УБОЗ викрив факти розкрадання майна в відомстві Вінського

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю на транспорті ГУБОЗ МВС України викрили факт розкрадання державного майна та інші зловживання у Міністерстві транспорту та зв’язку України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

У повідомленні зазначається, що в ході проведення перевірки законності відчуження держмайна, працівники УБОЗ викрили факти порушення порядку списання та продажу основних фондів підприємств, що входять до сфери управління Мінтрансу.

Зокрема, без попередньої оцінки майна, було продано 10 автомобілів на суму понад 1 млн. 300 тис. грн. У таку ж суму оцінюються і збитки, заподіяні державі. За даними прес-служби ГУБОЗ МВС України, прокуратурою Київської області порушено кримінальну справу за ст.365 ч.3 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень - УНІАН).

Згідно повідомлення, наразі триває перевірка інших фактів незаконного списання основних засобів виробництва посадовцями Мінтрансу, на загальну суму близько 7,5 млн. грн.

Крім цього, працівники УБОЗ викрили факти зловживання під час перевірки тендерних закупівель товарно-матеріальних цінностей для потреб Державного територіального галузевого об’єднання (ДТГО) «Південно-Західна залізниця».

Зокрема, задокументовано злочинну діяльність посадовців - осіб одного з товариств, які в березні 2008 року у змові зі службовими особами цього ДТГО, за фіктивними документами виграли тендер та уклали угоду на постачання гасників коливань виробництва РФ на суму 1 млн. 860 тис. грн. У подальшому, за завищеною ціною (вартість 1 шт. при постачанні складала 1,5 тис. грн., хоча фактична вартість гасника – 700 грн. - УБОЗ), ці прилади було поставлено на всі залізниці. За даними прес-служби, завдані державі збитки перевищують 1 млн. грн., порушено кримінальну справу.

Також було задокументовано злочинну діяльність службових осіб комерційного підприємства, які у змові із службовими особами Державної адміністрації залізничного транспорту (ДАЗТ) „Укрзалізниця”, торік за підробними документами здійснили постачання недоброякісної продукції на загальну суму 800 тис. грн., а саме – постачались карданні вали до дизель-потягів ДР-1А, що впливають на безпеку руху залізничного транспорту. За викритим фактом порушено кримінальну справу, йдеться у повідомленні прес-служби ГУБОЗ МВС України.