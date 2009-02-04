На українському кордоні третю добу мерзнуть 20 верблюдів

Митні і ветнаглядові органи України не пропускають на територію країни транспорт із 20 верблюдами з Калмикії, що слідують транзитом до Болгарії. Про це повідомили ПРАЙМ-ТАСС сьогодні в прес-службі Таганрозької митниці (Ростовська область РФ).

В результаті великовантажний транспортний засіб із 20 верблюдами з Калмикії знаходиться 3 дні на нейтральній смузі між російським автомобільним пунктом пропуску "Матвєєв Курган" і українським "Успенська", йдеться в прес-релізі митниці.

Представники російської фірми на вантажному автомобілі Scania мали намір перевезти 20 верблюдів калмицької породи з Росії в Болгарію через територію України. У суботу, 31 січня 2009 р., таганрозькі митники, перевіривши всі документи, завершили митне оформлення і дали дозвіл на вивезення тварин з території Росії.

Проте на територію України вантажівку з верблюдами не пустили. Українська сторона послалася на заборону транзиту тварин своєю територією у зв`язку з епідемією африканської чуми свиней.

Впродовж трьох днів російські митники і прикордонники надають допомогу "кораблям пустелі", які мерзнуть на нейтральній території. Для них організована доставка води і продовольства.

На даний момент представники російської і болгарської фірм розглядають питання про транзит тварин через Туреччину. Якщо така домовленість буде досягнута, верблюдів відправлять до Новоросійського порту.