Україна представить на європейському кіноринку 5 нових фільмів

З 5 по 15 лютого поточного року в рамках Європейського кіноринку Берлінського міжнародного кінофестивалю відбудуться офіційні ринкові прем’єри нових українських фільмів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі компанії Nemiroff.

Згідно з повідомленням, на кінофорумі в Берліні відбудеться презентація 5 українських стрічок: «Живі» Сергія БУКОВСЬКОГО, «Мелодія для шарманки» Кіри МУРАТОВОЇ, «Райські птахи» Романа БАЛАЯНА, дебютного фільму Марини КОНДРАТ’ЄВОЇ «Одного разу я прокинусь» та пригодницького анімаційного повнометражного фільму «Пригоди бравого вояка Швейка».

Під час цьогорічного Берлінале відбудеться презентація нового двомовного Каталогу «Українські фільми 2008-09».

Представники Української кінофундації вважають, що важливим акцентом Берлінале-2009 є участь українського фільму «Діагноз» Мирослава СЛАБОШПИЦЬКОГО у конкурсній програмі.

"Це є значним кроком для України, адже за останні 7 років вперше вітчизняний короткометражний фільм змагатиметься за “Золотого Ведмедя”", - сказав директор УКФ Андрій ХАЛПАХЧІ.

Він також зазначив, що участь у Берлінале 2008 року – це були перші кроки, тоді потрібно було позначити Україну на світовій мапі кіно. "Тепер настав час практичних результатів, наша мета – щоб українські фільми закупили для європейської й світової дистрибуції, а також їх просування на інші міжнародні кінофестивалі", - додав А.ХАЛПАХЧІ.

Крім того, на честь українського кіно в рамках Європейського кіноринку відбудеться урочистий прийом. Міжнародний бренд Nemiroff спільно з УКФ збере разом близько 200 представників міжнародної кіноіндустрії, відомих режисерів, акторів, продюсерів, кінокритиків. Серед запрошених: посол України в Німеччині, керівництво Берлінського МКФ, високі посадові особи Берліна, керівництво компанії Nemiroff та зірки кінематографу.

"Ми пишаємось тим, що можемо сприяти відродженню і розвитку українського кіно як мистецтва. Зараз роботи кращих вітчизняних режисерів знають і оцінюють у світі. Компанія Nemiroff і надалі буде співпрацювати з Українською кінофундацією, презентуючи нові й якісні кінодоробки" – сказав голова Ради директорів Nemiroff Холдинг Олександр ГЛУСЬ.

59-й Берлінський кінофестиваль відбудеться з 5 по 15 лютого. В журі головуватиме британська актриса Тильда СУІНТОН. В основному конкурсі братимуть участь близько 40 фільмів.

Довідка УНІАН. Українська кінофундація є приватним підприємством, основними цілями якого є ознайомлення іноземних кінопрофесіоналів і публіки із класичними й новими українськими фільмами та популяризація українського кіно в цілому.

В 2008 році компанія Nemiroff і Українська кінофундація (UCF) оголосили про початок реалізації спільного проекту з підтримки вітчизняного кінематографу за кордоном. В рамках цього проекту в лютому 2008 року вперше був відкритий спільний стенд на кіноринку Берлінського міжнародного кінофестивалю.