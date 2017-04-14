У Сумах виявили 21 учня з суїцидальними проявами, 11 з них - учасники "груп смерті"

У Сумах виявлено 11 підлітків, які перебували у небезпечних групах соціальних мереж, і всі ці факти об’єднані в одне кримінальне провадження за статтею «доведення до самогубства».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 13 квітня, у міськраді повідомили учасники спеціального брифінгу.

За інформацією завідувача відділу практичної психології і соціальної роботи Сумського інформаційно-методичного центру Марини Свириденко, з метою своєчасного виявлення учнів, які перебувають у небезпечних групах у соціальних мережах, було проведено медичні огляди та психолого-педагогічні дослідження дітей, в результаті яких виявлено 21 учня з характерними подряпинами у вигляді китів, написів, цифр та іншими ознаками, які мають суїцидальний характер.

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«За результатами висновків відділу ювенальної превенції та кіберполіції встановлено, що 11 з 21 підлітків перебували в небезпечних групах у соціальній мережі, у 10 випадках – причетності до ігор у соцмережах не виявлено», – зазначила Свириденко.

За її словами, наразі педагогічними колективами навчальних закладів міста здійснюється психолого-педагогічний супровід учнів «групи ризику».

Як поінформував начальник відділу ювенальної превенції ГУНП в Сумській області Сергій Тарасенко, наразі розроблено методичні рекомендації щодо виявлення можливої участі дітей у небезпечних групах, що діють у соціальних мережах, та алгоритм дій на випадок підтвердження таких випадків.

«Усі відомі правоохоронцям факти об’єднані в одне кримінальне провадження, відкрите за ч. 3 ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України», – підкреслив Тарасенко.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом правоохоронці фіксують появу кількох небезпечних «розваг», які є спробами доведення підлітків до самогубства або можуть завершитися летальним випадком.

«Так звані «куратори» виявляють у соцмережах сторінки підлітків, які з тих чи інших причин перебувають у депресивному стані. Відтак через систему так званих «квестів» (завдань з обов’язковим спричиненням собі тілесних ушкоджень або заподіянням болю) зловмисники з допомогою методик нейролінгвістичного програмування, погроз або шантажу намагаються довести дітей до суїциду», - попереджають у поліції.

Найбільш вразливою до дій зловмисників, які адмініструють в мережі інтернет так звані «групи смерті», є категорія підлітків віком 13-17 років.

Також правоохоронці фіксують появу нових так званих «флеш-мобів», один з них передбачає зникнення підлітка на добу з місця проживання або навчання без жодного повідомлення про себе. Ще одна небезпечна «розвага» – раптове перебігання дороги перед транспортними засобами. З початку 2017 року жертвами подібних «розваг» вже стали 376 дітей віком до 18 років, які постраждали у 332 дорожньо-транспортних пригодах. У результаті ДТП 11 дітей загинули, ще 365 – отримали травми.