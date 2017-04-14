У МЗС пояснили, як українці з окупованих територій зможуть користуватися безвізом

В Міністерстві закордонних справ України наголошують, що громадяни України, які проживають на окупованих Росією територіях Криму і окремих районів Донецької і Луганської областей, матимуть змогу користуватися безвізовим режимом з Європейським Союзом, отримавши українські біометричні паспорти.

Про це йдеться у повідомленні департаменту консульської служби МЗС України у соціальній мережі Facebook.

"Громадяни України, які постійно проживають на територіях тимчасово окупованих АР Крим та ОРДЛО, як і решта громадян України, матимуть право користуватися перевагами безвізового режиму з ЄС на загальних умовах, оформивши біометричний паспорт України та дотримуючись інших відповідних вимог для безвізових подорожей", - наголосили в МЗС.

Дипломати розповіли про позитивні зміни для українських громадян після запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок (до 90 днів протягом 6 місяців) до Шенгенської зони за наявності біометричного паспорта.

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Зокрема, вони стверджують, що запровадження безвізового режиму забезпечить мобільність та ліквідує «лінію розподілу» між Україною та ЄС, яка наразі створена в силу складних процедур оформлення віз.

Також запровадження безвізу сприятиме розвитку ділових контактів, необхідних для ефективного функціонування поглибленої зони вільної торгівлі з ЄС, а також співробітництву в економічній, політичній, науковій, культурно-гуманітарній та інших сферах, сприятиме також подальшій успішній інтеграції України в європейське співтовариство.

Українські дипломати відзначають, що безвіз дасть змогу побачити на власні очі, що насправді являє собою Європа, якими є європейські принципи і цінності, а також переконатися у моделі соціального устрою, за якою має розвиватися Україна.

"Запровадження ЄС безвізового режиму для України свідчитиме про високу довіру держав-членів та інституцій ЄС до рівня безпеки документів, управління кордоном, запобігання нелегальній міграції, боротьбі з організованою злочинністю та забезпечення прав та свобод людини в Україні", - заявили в МЗС.

"Це безумовний позитивний сигнал та аргумент для проведення переговорів про запровадження іншими країнами безвізового режиму для українських громадян", - підсумували дипломати.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.

Згідно з прогнозами, після всіх інших процедур рішення ЄС про надання Україні безвізового режиму набуде чинності в червні поточного року.