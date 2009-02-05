У Харкові на вулиці знайшли мертвими трьох людей
13:38, 05 лютого 2009Суспільство
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Міліція шукає свідків
Сьогодні у Харкові, в густонаселеному районі «Салтівка», на перехресті вулиці Героїв праці та проспекту Тракторобудівників, були знайдені мертвими троє людей – двоє чоловіків і жінка.
Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Сергій ДЯГЕЛЄВ, подія сталася сьогодні вночі, і міліція в цей час шукає її можливих очевидців.
За його словами, особи всіх трьох загиблих людей встановлені.
Одразу після повідомлення на місце події прибула слідчо-оперативна група, представники МВС, прокуратури.
Деталі про хід слідства будуть повідомлені пізніше, сказав С.ДЯГЕЛЄВ.
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