Начальник Іллічівського порту звертається до Тимошенко

Начальник ДП «Іллічівський МТП» Геннадій СКВОРЦОВ виступив з відкритим листом на ім`я прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, в якому детально і по пунктах відповів на звинувачення, висунуті проти нього міністром транспорту і зв`язку Йосипом ВІНСЬКИМ у листі від 31 січня цього року.

Як повідомляє інформаційний портал «Транспортний бізнес», у своєму листі Г.СКВОРЦОВ зазначає, що за свою 30-річну кар`єру на підприємствах воднотранспортного комплексу він не зустрічав більш слабкого і некомпетентного міністра, ніж Й.ВІНСЬКИЙ.

«Свою некомпетентність і некомпетентність своїх підлеглих він намагається компенсувати непомірними амбіціями і недалекоглядними кадровими рішеннями, що, безумовно, завдає непоправної шкоди інтересам держпідприємств і державним інтересам в цілому», - зазначається в листі.

Від прем`єр-міністра начальник ІМТП просить втрутитися в ситуацію і не допустити нехтування закону і державних інтересів з боку міністра транспорту і зв`язку, а також надати можливість продовжити працювати на благо країни і успішно реалізовувати намічені шляхи розвитку порту і нарощувати його потужність як одного з провідних підприємств галузі.

Нагадаємо, що 29 січня 2009 р. Г.СКВОРЦОВ був звільнений з посади наказом Мінтрансзв’язку №86. При цьому він продовжує оскаржувати своє звільнення.